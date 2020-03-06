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’da gözler Yasin’de

Altınordu’da gözler Yasin’de
Giriş Tarihi: 6.3.2020

maçında formsuz Hüsamettin ve ’in yerinde forvette tecrübeli oyuncu oynayacak.

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu'da gözler forvet Yasin Ozan'a çevrildi. Kırmızılacivertli takımda golcüler Hüsamettin ve Kemal'in son haftalarda formsuz olması nedeniyle Yasin'in ilk 11'e dönebileceği belirtildi. Uzun süredir Yasin'i yanında oturtan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta tecrübeli santrfora şans vermeyi planladığı öğrenildi.

YASİN HAZIR KITA
Haftalardır yedek kalmasına rağmen çalışmalarını aksatmayan Yasin'in deneyimli teknik adamdan görev beklediği kaydedildi. Altınordu bu hafta kazanarak alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor.

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