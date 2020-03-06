Pınar KSK doludizgin

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'i 89-71 yenerek tur için büyük avantaj elde eden Pınar Karşıyaka, Avrupa macerasında elde ettiği zaferlerle dikkatleri üzerine çekiyor. FIBA Avrupa Kupası'na eleme turundan başlayan 15 karşılaşmada 12'si üst üste olmak üzere toplam 14 kez galip gelmeyi başaran ekibimiz tek yenilgisini ilk turda E Grubu'nun birinci maçında Belçika'da Spirou karşısında 81-76'lık skorla almayı başardı.

SARICA: ÇOK İYİ OYNADIK

Başantrenör Ufuk Sarıca, Kiev karşılaşmasında güzel bir galibiyete imza attıklarını kaydederek "İyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle ikinci yarı çok iyi müdafaa yaptık, hücumda diriydik ve paylaştık. Elimizde iyi bir avantaj var ancak yalnızca bir maçı kazandık. Haftaya bir maç da İzmir'de kazanmamız lazım. Takımımı tebrik ediyorum. Adım adım düşüneceğiz. Tek hedefimiz öncelikle ilk maçı geçip yarı finale kalmak" dedi. Yeşil-kırmızılı ekip, rövanş maçında Kiev Basket'i 11 Mart Çarşamba günü konuk edecek.



KAF-KAF'IN MİLLİ GURURLARI

Türk basketboluna her kademede oyuncu yetiştiren Pınar Karşıyaka'nın 4 basketbolcusu ve bir antrenörü daha ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Bursa'da düzenlenen U17 Milli Takım kampına Adem Bona, Atahan Ceran, Haktan Yavaş ve Eray Büyükcangaz'ı gönderdi. Bursa'daki kampa Pınar Karşıyaka pilot takımı baş antrenörü İnanç Koç'un da davet edilmesi bu mutluluğu ikiye katladı. Bursa'da 4 gün devam eden kampta Temmuz ayında düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milliler Haziran ayında bir kez daha bir araya gelecek.