Tarzan’ın borcu 50 milyon

3. Lig’e veda eden Manisaspor’un başkanı Murat Yörük, “3 sene içinde borçlar kapanacak. Haziran ayındaki kongre sonrasonda düğmeye basacağız. Tekrar yükselişe geçeceğiz” dedi.

3. Lig 1. Grup'ta küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Manisaspor'un borcunun 50 milyon TL olduğu açıklandı. Manisaspor'un öncelikle güncel borcunu yapılandırdıktan sonra rutin bir şekilde gelir elde etmesini sağlayacaklarını ifade eden başkan Murak Yörük, "18 milyon TL vergi, 6 milyon SGK borcu var. Profesyonel futbolcuların ve piyasadaki esnafın alacağıyla birlikte yaklaşık borç 50 milyon TL'yi buluyor. Yıllardır kanayan yara olan Makukula'nın alacağı bitti. Ivanski ile birlikte birkaç futbolcunun alacağı kaldı. Yerli futbolcular var. Yapılandırma olursa, bu borçlar çok kısa vaade de ödenebilir. Şehir bütünleşirse Manisa tekrar yükselişe geçer" dedi.

'ROTA ŞAMPİYONLUK OLACAK'

Kulüp başkanı Murat Yörük, şöyle konuştu: "Manisaspor, 1965 yılından beri var olan köklü bir camia. 10 yıldır yanlış ve yalnız bırakılmış yönetimler kulübü bu hale getirdi. Bizim tek amacımız Manisaspor'u yaşatmak. Bu biraz zaman alacak ancak biz bunu başaracağız. Haziran ayında yapılacak olan olağan kongreden sonra sabit gelir çalışmasını uygulamaya geçireceğimiz projelerimiz de olacak. Hedefimiz önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak tekrar 3. Lig'e yükselmek. Bunu el birliğiyle ve Manisa halkıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

CÜNEYT HASÇELİK