Derbide kazanan olmadı

TFF 1. Lig İzmir derbisinde dün Menemen İlçe Stadı'nda Ekol Göz Menemenspor ile Altay karşı karşıya geldi. Derbide 1-1'lik skorla taraflar puanları paylaştı. Maçın 9. dakikasında Mehmet Boztepe'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Hüseyin Çolak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 37'de hızlı gelişen Altay atağında Putsila'nın attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Kappel yere yatan kaleci Selman'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 45+2'de Paixao'nun şutunda kaleci Selmani gole izin vermedi.

MÜCADELEDE DENGE BOZULMADI

57'de Paixao'nun kafayla aşırttığı topla Kappel sağdan ceza sahası girdi, sert şutunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı. 77'de soldan Özgür'ün ortasında Turgut'un kafasını Selmani son anda kornere çeldi. 87'de Turgut'un şutunda Selmani gole izin vermedi. 90-2'de sağdan Rıdvan'ın ortasında Mehmet Boztepe arka direkte uygun durumda topu auta yolladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



TEKNİK ADAMLAR REVİZYON YAPTI

Sarı-lacivertli ekipte geçen hafta deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 yenilen kadro da teknik patron Cenk Laleci iki değişiklik yaptı. Forvet hattında Ali Özgün ve kanatta Sikiru'yu yedek bırakırken, derbi maçta ileri uçta Hüseyin Çolak ile sağ kanatta Mustafa Çeçenoğulu'na şans verdi. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise üç değişiklik yaparak Alhassan, Doğa ve Kerim Avcı'nın yerlerine Tavares, Turgut ve Putsila'yı 11'de oynattı.



BİRLİKTE İZLEDİLER

Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Altay Başkanı Özgür Ekmekçoğlu maçı izledi. İZVAK Başkanı Ali Erten'de karşılaşmayı takip etti. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor ve Altay dün kulüp tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya geldi. Yıllardır ayrı liglerde bulunan hemşehri kulüplerin arasındaki ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında Altay iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynadığı için Menemenspor o maça misafir takım olarak sahaya çıkmış ve Ercan ve Tayfun'un golleriyle sahadan üç puanla ayrılmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ