Balıkesirspor kahroldu

Adanaspor ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Ege ekibi, oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen bir türlü galibiyete uzanamadı. Kırmızı-beyazlılar, Boluspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Evinde Keçiörengücü'nü ağırlayan Bal- Kes, iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son maçta Adanaspor'a konuk olan Ege temsilcisi bu maçta da 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor son 3 maçta çok önemli 6 puan kaybetti. Teknik direktör Yusuf Şimşek, Adanaspor karşısında ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEĞİZ

Maçın ikinci yarısında skoru koruyamadıklarını, Adanaspor'a pozisyonlar verdiklerini ifade eden Şimşek, "Karşılaşmada ikinci golü bulabilirdik, mağlup da olabilirdik. Gidişatı değiştireceğiz" dedi.