1928 Bucaspor Hopa’ya acımadı

Play-Off yarışındaki Artvin ekibini Gökhan Erdöl ve Mehmet Fuat’ın (2) attığı gollerle dize getirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kızılcabölükspor'la 2-2 berabere kalıp zirve yarışında kritik 2 puan bırakan 1928 Bucaspor, evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 yendi. İzmir ekibi kendisi gibi Play-Off yarışı veren rakibini dize getirerek çok önemli 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler maçın 23. dakikasında Gökhan Erdöl'ün kafa golüyle öne geçti. Mehmet 45. dakikada skoru 2-0'a getirip takımı rahatlattı. İlk yarı 1928 Buca'nın üstünlüğü ile sona erdi.



MEHMET FUAT FARK YARATTI

İkinci yarıda da 1928 Bucaspor, üstünlüğünü sürdürdü. Mehmet Fuat 73. dakikada takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ekipte Osman 75. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 1928 Bucaspor puanını 46'ya çıkardı ve şampiyonluk umutlarını tazeledi. Hopaspor ise 44 puanda kaldı. Maçın bitiminde 1928 Bucaspor'lu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.

