Akhisar doludizgin

Altay için stada TFF 1. Lig’de Osmanlıspor engelini Cikalleshi, Ergin ve Erhan’ın attığı gollerle aştı. Son üç maçını kazanan Akigo, ilk 2 için umutlandı.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini alıp Süper Lig yarışında umutlandı. 38'de Bjarnason'un şutu üst direkten döndü. 42'de Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi'yi gördü: 1-0. 53'te Ergin topun gelişine sert vurdu: 2-0. 72'de Osmanlıspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Blagojevic skoru 2-1'e getirdi. 74'te topla buluşan Bjarnason, ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrıldı penaltı noktası üzerine çıkardığı pasa Erhan harika vurdu: 3-1. CİKALLESHİ DİREĞE TAKILDI

84'te Erhan ortaladı, Onur indirdi Cikalleshi'nin sert şutu direkten döndü. 88'de Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan topu filelerle buluşturdu: 3-2. Akhisarspor maçı 3-2 kazandı. Maçın bitiminde sevinç yaşadı.