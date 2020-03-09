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Akhisar doludizgin

Akhisar doludizgin
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Altay için stada 1. Lig’de engelini , Ergin ve ’ın attığı gollerle aştı. Son üç maçını kazanan Akigo, ilk 2 için umutlandı.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2 yenerek üst üste 3. galibiyetini alıp Süper Lig yarışında umutlandı. 38'de Bjarnason'un şutu üst direkten döndü. 42'de Erhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Cikalleshi'yi gördü: 1-0. 53'te Ergin topun gelişine sert vurdu: 2-0. 72'de Osmanlıspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Blagojevic skoru 2-1'e getirdi. 74'te topla buluşan Bjarnason, ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrıldı penaltı noktası üzerine çıkardığı pasa Erhan harika vurdu: 3-1.

CİKALLESHİ DİREĞE TAKILDI
84'te Erhan ortaladı, Onur indirdi Cikalleshi'nin sert şutu direkten döndü. 88'de Musa topa kafa vurmayınca seken topu takip eden Batuhan topu filelerle buluşturdu: 3-2. Akhisarspor maçı 3-2 kazandı. Maçın bitiminde sevinç yaşadı.

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