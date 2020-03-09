Balıkesir kendi kaderini çizecek

TFF 1. Lig'de Adanaspor karşısında öne geçmesine rağmen rakibiyle 1-1 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, oynayacağı 4 maçta kaderini çizecek. Hedefini Play-Off olarak belirleyen kırmızı-beyazlılar, yarın evinde şampiyonluk hesabı yapan Bursaspor'u konuk edecek. Ege ekibi, 28. haftada alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Altınordu'nun konuğu olacak. Bal- Kes bir sonraki hafta ise kendisiyle aynı hesapları yapan Ekol Göz Menemenspor'la kritik maça çıkacak. Ekol Hastanesi Balıkesirspor 30. hafta da ise lider Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Yusuf Şimşek, zoru başaracaklarını belirterek, "Eğer 4 maçı kayıpsız atlatırsak son 4 maç için avantaj yakalamış oluruz" dedi.