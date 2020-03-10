Balıkesirspor galibiyet peşinde

Bal-Kes hafta içi mesaisinde bugün saat 19.00’da Bursaspor’u ağırlayacak.

TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, bugün şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor'u evinde ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ege temsilcisinde Foxi ile Mrsic sarı kart cezalısı. İki ekip arasında daha önce oynanan 5 mücadelede Bal-Kes 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 34 puanla 10. basamakta haftaya giren Ekol Hastanesi Balıkesirspor, teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek'in gelişinin ardından yükselişe geçti. Şimşek öncesinde son 11 maçında yalnızca bir galibiyet alan Balıkesir ekibi, yeni teknik adamıyla birlikte çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı.