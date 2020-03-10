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Kanarya’da gözler ’te

Kanarya’da gözler Garry Rodrigues’te
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Fenerbahçe'de en son 21. haftada Alanyaspor ile oynadığı maçta görev yapan Garry Rodrigues'in bu haftaki Konyaspor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. Ligde A.Gücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarında görev yapamayan yıldız oyuncunun çalışmalara başlayıp eksik oyuncuların yokluğunda 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kanarya'da son oynanan Denizli sınavında sakatlanan Kruse dışında Tolgay, Serdar, Ozan ve Altay da bu hafta görev alamayacak

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