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Bal-Kes’e Timsah şoku

Bal-Kes’e Timsah şoku
Giriş Tarihi: 11.3.2020

TFF 1. Lig’de , taraftarı önünde Bursaspor’a mağlup olarak üst sıralara yaklaşma şansını tepti.

TFF Birinci Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği zirve mücadelesi veren Bursaspor'a farklı mağlup oldu, taraftarlarını kahretti: 1-3. Karşılaşmaya konuk ekip istekli başladı ve 15. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada Seleznyov'dan aldığı topla ceza sahasına giren Traore kaleci Atilla'nın yanından topu ağlara yolladı: 0-1. 22'de Ali sol kanattan ortasını açtı, ön direkte Kubilay kafayla topu ağlara yolladı: 0-2. İlk yarı 2-0 Bursa üstünlüğüyle tamamlandı. 60'ta Traore çalımlarla ceza sahasına girip son çizgiye inip içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde bekleyen Shehu Bursaspor'u rahatlatan golü kaydetti: 0-3. 76'da Bursaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Malle topu filelere gönderdi: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Bursaspor, Balıkesir'i 3-1 yendi.

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