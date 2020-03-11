Belaruslu Anastasia artık Aydınlı Hürrem

Belarus Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Anastasia Kunitskaya (30), Aydın'a yerleşerek kız ve erkek çocuklarına antrenörlük yapmaya başladı.



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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi Ataşehir Belediyespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kunitskaya, yaklaşık bir ay önce omuz bölgesinden sakatlandı. Kunitskaya'nın tedavi amaçlı geldiği Aydın, hayatının dönüm noktası oldu. Aydın'ı çok beğenen genç kadın kente yerleşmeye karar verdi. Antrenörlüğü çok severek yaptığını belirten Anastasia Kunitskaya, "Umarım burada yetiştireceğimiz çocuklar Türkiye'ye gelecekte önemli katkılar sağlar" diye konuştu. Aydın'da gün boyunca duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olan ve Hürrem ismini alan Anastasia, "İnsanlık için en doğru din İslamiyet" dedi.

MEHMET KAVAS