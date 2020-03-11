  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Belaruslu Anastasia artık Aydınlı Hürrem

Belaruslu Anastasia artık Aydınlı Hürrem

Belaruslu Anastasia artık Aydınlı Hürrem
Giriş Tarihi: 11.3.2020

Belarus Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Anastasia Kunitskaya (30), Aydın'a yerleşerek kız ve erkek çocuklarına antrenörlük yapmaya başladı.

TÖREN DÜZENLENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi Ataşehir Belediyespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kunitskaya, yaklaşık bir ay önce omuz bölgesinden sakatlandı. Kunitskaya'nın tedavi amaçlı geldiği Aydın, hayatının dönüm noktası oldu. Aydın'ı çok beğenen genç kadın kente yerleşmeye karar verdi. Antrenörlüğü çok severek yaptığını belirten Anastasia Kunitskaya, "Umarım burada yetiştireceğimiz çocuklar Türkiye'ye gelecekte önemli katkılar sağlar" diye konuştu. Aydın'da gün boyunca duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olan ve Hürrem ismini alan Anastasia, "İnsanlık için en doğru din İslamiyet" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belaruslu Anastasia artık Aydınlı Hürrem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN