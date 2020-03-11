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, maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.03.2020, 16:49

'de 13 Mart Cuma günü 'ya konuk olacak , bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Kas yaralanması tespit edilen 'in yanı sıra sakatlıkları devam eden ve antrenmanda yer almadı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve sağ uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmandan önce futbolculara kulüp doktoru Halil Polat tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.

AA

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