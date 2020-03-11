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0-2 I Maç sonucu

İstanbulspor 0-2 Altınordu I Maç sonucu

11.03.2020, 21:34

1. 'in 27. haftasında evinde 'yu ağırladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmadan galip ayrılan taraf konuk ekip Altınordu oldu. 2-0'lık skorla kazanan Altınordu puanını 30 yaparken, İstanbulspor 32'de kaldı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında İstanbul ekibi İstanbulspor ile İzmir temsilcisi Altınordu karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının hemen başında Altınordu'nun golü geldi. 48. dakikada Muhammed Mert sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.
90+1'de Altınordu'nun ikinci golünü kaydeden Atakan Üner, müsabakanın skorunu belirledi.

2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan Altınordu 30 puana ulaşırken, İstanbulspor 32 puanda kaldı.

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