Rota Lucescu

Süper Lig'de bu sezon da bekleneni veremeyen ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetimin gündemine sürpriz bir teknik direktör ismi geldi. Daha önce de ismi sarı-lacivertli ekiple anınan, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takımı da çalıştıran Rumen teknik adam Lucescu'nun da isminin listeye eklendiği belirtildi. Romanya basını F.Bahçe'nin Lucescu'ya teklif yaptığını yazdı. 74 yaşındaki çalıştırıcının, sarı-lacivertli ekibe yakın olduğunu belirtti. Ancak yönetimin tecrübeli Rumen teknik adamın dışında başka teknik direktörlerle de görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

İSİM ÇOK İMZA YOK

Fenerbahçe'nin gündeminde Daum da var. En son Romanya'yı çalıştıran Alman teknik adam 17 Eylül 2017'den bu yana takım çalıştırmadı. İstanbul ekibinin listesinde Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Stuttgart ve B.Leverkusen'i çalıştıran Tayfun Korkut, F.Bahçe'de çalıştığı dönemde lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Zico, 2006'dan bu yana Almanya'nın başında bulunan Löw, Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı da bulunuyor.