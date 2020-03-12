Adım adım kupaya

FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Kyiv Basket’i 21 sayı farkla geçen Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdı. Finale bir adım daha yaklaştı.

FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna temsilcisi Kyiv Basket'i 88-67 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. İlk beş dakikayı Ukrayna temsilcisi 13-5 önde tamamladı. Kaf-Kaf, Morgan'ın sayılarıyla ayakta kaldı. İlk çeyrek 20-19 Kyiv Basket'in üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Pınar Karşıyaka Metecan ve M'Baye ile ürettiği sayılarla öne geçti. Devreye yeşil-kırmızılılar 6 sayı farkla 38-32 önde girdi.

SAVUNMA FAKTÖRÜ

Üçüncü çeyrekte ritmini bulan Pınar Karşıyaka hem savunma hem de hücumda rakibine üstünlüğünü kanıtladı. Yeşil-kırmızılılar son periyoda Kyiv Basket önünde 8 sayı (57-49) avantajla girdi. Son çeyrekte de Pınar Karşıyaka üstünlüğünü sürdürdü. Rakibine oyuna ortak olma şansını vermeyen Kaf-Kaf 88-67 kazandı. FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale kaldı.



Rakip Alman Bayreut oldu

Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi Romanya temsilcisi Cluj Napoca'yı mağlup eden Alman ekibi Medi Bayreut oldu. İlk maçta 18 sayı avantaj elde etmesine rağmen Pınar Karşıyaka'yı Ukrayna ekibi önünde taraftarı yalnız bırakmadı. Salonda boşluklar olmasına rağmen, karşılaşmaya gelen taraftarlar son düdüğe kadar takımlarına büyük coşkuyla destek verdi. Avrupa'da son 9 yılda 7. kez çeyrek finale çıkan Pınar Karşıyaka adını yarı finale yazdırdı. Kaf-Kaf, Eurochallenge Cup'ta final oynadığı 2012-13 sezonundan sonra tekrar yarı finale çıkma başarısını gösterdi. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı yurt dışında olduğu için maçı salondan izleyemedi. As Başkan Serkan Ergüven, genel sekreter Mehmet Yaya, KSK Divan Başkanı Fatih Diniz ile eski ve yeni yöneticiler protokol tribününde maçı takip etti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ