Akhisar koptu geliyor

TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 19'da Mehmet Akyüz'ün 20 metreden sert şutu yandan auta çıktı. 25'te Tolga'nın ceza sahasına gönderdiği topa Ergin Keleş sert vurdu top defansa Adil"e çarptı ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 28'de Akhisar aradığı golü buldu. Sol kanattan Musa Nizam'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Sokol Cikalleshi ağları havalandırdı: 0-1 30'da ani gelişen Adan Demirspor atağında Mehmet Akyüz ceza sahası içinde sert vurdu kaleci Gökhan topu iki hamlede tuttu. 48'de Aosman'ın ara pasını alan Volkan Şen, sol çaprazdan topu kaleye göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

BJARNASON SİGORTALADI

51'de Dibba'nın ceza sahası paraleline gönderdiği topa Volkan şen vurdu top yandan auta çıktı. 54'te Ergin Keleş'in defans arkasına attığı topu alan Onur Ayık topu ağlara göndererek Akhisarspor'u bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 82'de Aosman'ın sert şutu top üst direkte patladı. 83'te Burhan'ın arka direğe gönderdiği topa Sokol Cikalleshi topu kaleye gönderemedi. 84'de Dibba'nın sert şutu kaleci Gökhan çeldi yan direkten kornete çıktı. 88'de Cikalleshi'nin gönderdiği topu Onur Ayık düzelti, ve Bjarnason'a verdi Bjarnason durumu 3-1 yaptı. 90+4'te Volkan Şen'in kale içine gönderdiği topu Mehmet Akyüz skoru belirledi: 2-3.



Vural korkuttu

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonunda fenalaştı. Maçın son anlarında büyük stres yaşayan Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün ardından fenalaştı. bulundu- Statta bekleyen ambulans Vural'ın bulunduğu ğu yere giderek teknik adama müdahale etti. Tansiyonu düştüğü belirlenen Vural'a dilaltı hapı verildi. Bir süre yedek kulü-kulübesinde oturarak dinlenen Yılmaz besinde Vural, daha sonra soyunma odasına gitti.



Akigo'dan tek değişiklik

Akhisarspor ligde son oynadığı Osmanlıspor kadrosundan Vrsajevic'in yerine Musa ile ilk 11'de sahaya çıktı. Adana Demirspor ligde son oynadığı Karagümrük kadrosundan Sinan'ın yerine Hasan, Tayyib'in yerine Adil, Rassoul'un yerine Mehmet Uslu, Tarık'ın yerine Dibba ile ilk 11'de sahaya çıktı. Öte yandan Akhisarsporlu 150 kişilik taraftar takımlarına 90 daki-dakika ka destek verdi.