Bal-Kes evde yok

Taraftarları önünde Bursaspor’a da yenilip galibiyet hasretini 9 karşılaşmaya çıkartan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, iç sahada 138 gündür gülmüyor.

TFF 1. Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, evinde 138 gündür galibiyete hasret kaldı. İç sahada son galibiyetini 26 Ekim 2019'da Adanaspor'u 3-0'lık skorla yenerek alan kırmızı-beyazlılar, sonraki 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Altınordu (0-0), Akhisar (0-0), Osmanlı (1-1), Altay (0-0), Keçiörengücü'yle (2-2) berabere kalan Bal-Kes, Hatay (0-1), Adana Demir (1-6), İstanbul (0-5) ile Bursa'ya (1-3) mağlup oldu, sadece 5 puan toplayabildi.

'GOL DÜZENİMİZİ BOZDU'

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz artık Altınordu maçına hazırlanacağız" dedi. Şimşek, 3-1 mağlup oldukları Bursaspor maçının ardından ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi. Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "İkinci yarı oyuncularıma, 'Maçı kaybedebiliriz ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar."