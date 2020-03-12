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Bal-Kes evde yok

Bal-Kes evde yok
Giriş Tarihi: 12.3.2020

Taraftarları önünde ’a da yenilip galibiyet hasretini 9 karşılaşmaya çıkartan , iç sahada 138 gündür gülmüyor.

TFF 1. Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, evinde 138 gündür galibiyete hasret kaldı. İç sahada son galibiyetini 26 Ekim 2019'da Adanaspor'u 3-0'lık skorla yenerek alan kırmızı-beyazlılar, sonraki 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Altınordu (0-0), Akhisar (0-0), Osmanlı (1-1), Altay (0-0), Keçiörengücü'yle (2-2) berabere kalan Bal-Kes, Hatay (0-1), Adana Demir (1-6), İstanbul (0-5) ile Bursa'ya (1-3) mağlup oldu, sadece 5 puan toplayabildi.

'GOL DÜZENİMİZİ BOZDU'
Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Biz artık Altınordu maçına hazırlanacağız" dedi. Şimşek, 3-1 mağlup oldukları Bursaspor maçının ardından ilk yarıda yedikleri 2 golün oyun düzenlerini bozduğunu söyledi. Gollerden sonra bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "İkinci yarı oyuncularıma, 'Maçı kaybedebiliriz ama en azından mücadelenizden vazgeçmeyin' dedim. İkinci yarı ellerinden geleni yaptılar. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Zaten kadromuz belli, neredeyse 10 oyuncumuz hiç değişmiyor. Oyuncularımızda yorgunluk var ama ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar."

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