Karşılıksız sevgi

İzmir 2. Amatör Küme G Grubu’nda ekonomik yetersizlik nedeniyle futbolculara ödeme yapamayan Karabağlar Sevgi Spor’da başkan Hüseyin Batihan 2’de 2 yapan takımı prim olarak pikniğe götürüyor.

Ekonomik sorunlar Türk futbolunu derinden etkilerken, bütçesi, oyunculara para verecek gücü olmayan amatör kulüpler futbolcuları ellerinde tutmak için farklı yollar deniyor. Tıpkı İzmir 2. Amatör Küme G Grubu'nda mücadele eden Karabağlar Sevgi Spor gibi. Beş yıl önce mevcut başkan Hüseyin Batihan tarafından kurulan mavi-beyazlı kulüp, ismini Karabağlar'a bağlı Sevgi Mahallesi'nden aldı. Başkan Batihan, takım içindeki sevgi bağını artırmak, gençlere sevgiyi aşılamak için de kadroyu tamamen aynı mahallede bulunan genç futbolculardan oluşturdu.

GALİBİYET SONRASI JEST

Ancak 'Sevgi'den yola çıkan başkan Hüseyin Batihan ekonomik sorunları da farklı bir yöntemle aşmanın yolunu buldu. Mahalleliden topladığı paralarla lige katılım payını yatıran, takımda forma giyen futbolculara ödeme yapamayan 47 yaşındaki Batihan, takım oluşturmak, oyuncuları elinde tutmak ve motivasyonu artırmak için ilginç bir projeye imza attı. Paranın geçmediği kulüpte başkan Batihan, amatör ruhu ön plana çıkararak oyunculara çeşitli jestler yapmaya başladı. Gruptaki ilk iki maçında Düzyolspor'u 6-3, Limontepe Gençlikspor'u da 5-0 yenerek ikide iki yapan futbolculara prim de veremeyen başkan Batihan, kadrodaki oyuncuları ödül olarak pikniğe götürecek.

CUMARTESİ PİKNİK VAR

Lige fırtına gibi bir giriş yapan Sevgi Mahallesi'nin gençleri, cumartesi günü futbolcu Ali Adar'ın Buca Kaynaklar'da bulunan bahçesinde başkan Hüseyin Batihan'ın organize edeceği piknikte bir araya gelecek. Seri galibiyeti mangal ziyafeti ile ödüllendirecek olan başkan Batihan, havalar ısındığında da alınacak her galibiyet sonrası futbolcuları prim olarak Seferihisar veya Özdere'de denize götürerek serinletecek.



Taktik de veriyor

Karabağlar Sevgi Spor'un hem başkanı hem de antrenörü olan Hüseyin Batihan, maç öncesi futbolcularına taktik veriyor.





3 puanı al pilavı kap

Karabağlar Sevgi Spor geçtiğimiz hafta Yeşilyurt Sahası'nda karşılaştığı Limontepe Gençlikspor'u 5-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyete imza attı. Mavi-beyazlı futbolcular, galibiyeti soyunma odasında coşkuyla kutlarken futbolcuların prim çağrısı yanıtsız kalmadı. Başkan Hüseyin Batihan, sahanın yanında bulunan seyyar arabada satış yapan pilavcıdan futbolculara yemek ısmarladı. Soyunma odasından çıkıp soluğu pilavcının yanında alan 20 futbolcu karınlarını doyururken maçın analizini yapmayı da ihmal etmedi.





Büyük fedakarlık

Maddi yetersizlikler nedeniyle beli bükülen başkan Hüseyin Batihan, kemer sıkma politikasını teknik heyette de uyguladı. Kulübün gelir kaynağı olmadığı için bir antrenörle anlaşamayan Batihan, hafta sonları takım elbisesini çıkarıp eşofmanları sırtına geçiriyor. Başkan Batihan, maçlara antrenör olarak çıkarken maç öncesi futbolculara taktik vermeyi ihmal etmiyor.



Kulübü 2014 yılında kurdular

Karabağlar Sevgi Spor Başkanı Hüseyin Batihan, kulübün 2014 yılında kurulduğunu söyledi. Son 3 sezondur gençlerle alt kategorilerde mücadele ettiklerini son iki sezondur ise A takımı kurarak 2. Amatör Küme'de mücadele etmeye başladıklarını açıklayan Batihan, "U16 takımımız namağlup şampiyon oldu. A takımımız iyi gidiyor. Hedeflerimiz çok büyük. Ama önce sevgi diyiyoruz" diye konuştu.



Futbolcuların babası gibi

Başkan Hüseyin Batihan, oyuncularına baba şevkatiyle yaklaşıyor. Batihan, "Bizin için kazanmak önemli değil. Biz herkese sevgi aşılamak istiyoruz" dedi.

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