Kasımpaşa - Göztepe I Canlı anlatım

Süper Lig’in 26. Haftasında heyecan devam ediyor! Ligin dibine demir atan ve bulunduğu konumdan acilen kurtulmak isteyen Kasımpaşa, kritik 90 dakikada Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Göztepe’yi ağırlıyor. Haberimizden canlı anlatım olarak mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde Kayserispor ile birlikte ligin dibinden kurtulamayan Kasımpaşa, son 3 maçta aldığı 7 puan ile umutlandı. Süper Lig'in 26. Haftasında sahasındsa Göztepe'yi ağırlayacak olan Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında oynayamayacak. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor. Göztepe'de sakatlıkları süren Serdar Gürler ve Alparslan Öztürk ile cezalı olan Soner Aydoğdu İstanbul kafilesinde yer almadı.

KASIMPAŞA-GÖZTEPE MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşma Süper Lig'de yer alan tüm maçları kapsayan bir karar sonucu seyircisiz oynanacak.