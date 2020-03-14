Altınordu İzmir Cup’ı iptal etti

Altınordu tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. İzmir Selçuk'ta 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan organizasyon bu yıl 7'nci kez yapılacaktı. Dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarının yer aldığı U12 İzmir Cup'a 18 ülkeden 48 kulüp kayıt yaptırmıştı. Altınordu kulübü tarafından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptıkları bilgilendirmeler doğrultusunda erteleme kararının alındığı belirtildi.