Denizlispor zor virajda

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta Yeni Malatya'yı yenip, deplasmanda F.Bahçe ile berabere kalan Denizlispor bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı'nda Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç 14.00'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak maç beIN Sports Max HD 2'den naklen yayınlanacak. Horoz'da kart cezalısı Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları süren Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich ve Lopes mücadelede forma giyemeyecek. İLK MAÇI KAZANDI

Denizlispor sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti. Horoz'un gollerini Olcay ve Murawski atmıştı. Ankara ekibinde ise sakatlıkları devam eden Sefa, Stancu, Ayite ve Polomat görev alamayacak. Uygun, "Eksiklerimiz çok. Ama yerlerine oynayan arkadaşlarım onları aratmayacaktır" diye konuştu.