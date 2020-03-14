Göz-Göz’e Paşa darbesi

Rakibi önünde vasatın altında mücadele eden sarı-kırmızılı ekibi farklı mağlubiyetten kalecisiBeto kurtardı. Maçta bir şutu da direkten dönen Kasımpaşa’yı zafere taşıyan golleri ise Koita attı. Üç maçta 9 puan kaybederek Avrupa Kupaları hedefinden iyice uzaklaşan Göztepe 34 puanla kalıp sekizinci sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise yenilmezliğini beş maça çıkarıp çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5'i ve Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe ile ligde kalma mücadelesindeki Kasımpaşa'nın İstanbul'daki mücadelesinde kazanan Kasımpaşa oldu: 2-0. Kasımpaşa ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu ve golü erken buldu. karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ndongala'nın sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek verdiği pasta savunmaya çarpan topu kaleci Beto çeldi. Pozisyonun devamında Koita, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortasında maçın yıldızı Koita'nın ceza sahası içinde indirdiği topu alan Hajradinovic'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Portekizli kaleci Beto'da kaldı.

KASIMPAŞA DİREĞİ TAKILDI

Kasımpaşa'nın atakları hız kesmedi. 13. dakikada baskı sonucunda ceza yayı üzerine topu kapan Hajradinovic'in soldan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta direkten dönen topu kaleci Beto kontrol etti. 40. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndongala'nın içeriye çevirdiğinde defanstan seken topu kaleci Beto kornere çeldi. İkinci yarıda kontrollü oynayan Kasımpaşa 52'de Thiam, 62'de ise Ndongala ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 76'da Ndongala'nın sert şutu az farkla auta çıktı. 82'de Haddadi'nin indirdiği topa Hajradinovic dokunamadı. 88'de Wilczek altı pasta topa kötü vurdu, top kalecide kaldı. 90+2'de Kasımpaşalı Koita maçın skorunu da belirledi: 2-0.



Palut'tan kart uyarısı

Göztepe'de Andre Poko ve Halil Akbunar dünkü maça üçer sarı kartla ceza sınırında çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, maçtan önce salı günü oynanacak olan Rizespor maçına dikkat çekerek başta Poko ve Halil olmak üzere tüm oyunculara gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Daha önce Kasımpaşa'da görev yapan Antre Castro ve Titi ise eski takımlarına karşı forma giydiler.



Yarısı değişti

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, 3-0 kaybettikleri Başakşehir maçına göre kadroda tam 5 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda Soner cezalı, Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler sakat oldukları için dünkü mücadelede görev alamadı. Göztepe'de Palut, Başakşehir maçında 11'de oynattığı Leo Schwechlen, Serdar Gürler, Soner, Cameron Jerome ve Napoleoni'nin yerlerine Berkan, Marcio Mossoro, Poko, Wilczek ve Zlatko Tripic'i oynattı.

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