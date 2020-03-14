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ve ligleri de ertelendi

İngiltere ve Almanya ligleri de ertelendi
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Serie A'da 3 Nisan'a kadar maçların oynanmayacağı açıklandı. Fransa Futbol Federasyonu'nun ülkedeki futbol organizasyonlarını süresiz iptal etmesinin ardından, Hollanda'da tüm futbol ligleri 31 Mart'a kadar durduruldu. Portekiz ve Belçika Futbol Federasyonu da ülkedeki bütün liglerin süresiz askıya aldı. İspanya, La Liga'nın müsabakaların en az 2 hafta oynanmayacağını açıkladı.

İPTALLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Amerikan Ligi'nde de (MLS) maçlara aynı sebeple 30 günlüğüne ara verildi. Ayrıca Japonya da 3 hafta tüm maçlar ertelendi. Avrupa'nın birçok önde gelen ligi gibi dün de Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier ligi de korona virüsü sebebiyle askıya alındı.

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