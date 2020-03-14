Sen neymişsin be Yılmaz hoca

Son 6 maçta gol dahi atamayan Akhisarspor, Yılmaz Vural geldikten sonra 7 maçta 15 gol attı.

Yılmaz Vural'dan önceki son 6 maçında gol dahi atamayan Akhisarspor, tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra adeta şahlandı, zirveye damgasını vurdu. Akigo Vural'ın görev yaptığı 7 maçta 15 kez fileleri havalandırırken bu süreçte 16 puan toplayıp ilk 2'den Süper Lig'e direkt çıkmak için de büyük avantaj yakaladı.