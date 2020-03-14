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Sen neymişsin be Yılmaz hoca

Sen neymişsin be Yılmaz hoca
Giriş Tarihi: 14.3.2020

Son 6 maçta gol dahi atamayan Akhisarspor, geldikten sonra 7 maçta 15 gol attı.

Yılmaz Vural'dan önceki son 6 maçında gol dahi atamayan Akhisarspor, tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra adeta şahlandı, zirveye damgasını vurdu. Akigo Vural'ın görev yaptığı 7 maçta 15 kez fileleri havalandırırken bu süreçte 16 puan toplayıp ilk 2'den Süper Lig'e direkt çıkmak için de büyük avantaj yakaladı.

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