Akhisarspor- Erzurumspor: 0-0 I Maç sonucu

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Süper Lig yarışına ortak olan Akhisarspor, en yakın rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la haftayı ikinci sırada tamamlayacak takımın belirleneceği maçta yenişemedi: 0-0.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada birer puanı paylaşan iki ekipten Erzurumspor, 47 puanla 28'nci haftayı ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında tamamladı. Akhisarspor ise rakibinin 2 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu. Dünya çapında korku yaşatan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanan maçta ilk yarıda 21'nci dakikada sakatlanan Hamroun'un yerine oyuna giren Erzurumspor'dan Emrah Başsan, 39'uncu dakikada sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı.



4'üncü dakika gelişen Akhisarspor atağında Onur'un ceza yayı üzerine yaptığı ortada Erhan'ın yarım volesi direğin dibinden auta gitti.





23'üncü dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen ev sahibinden Erhan'ın şutunu Sehic 90'dan aldı.



38'inci dakikada Akhisarlı Tolga'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Onur'un şutu Sehic'in ardından direğe çarparak kornere çıktı.



41'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Erhan'ın ortasında defansın sektirdiği topu önünde bulan Cikalleshi'nin sert şutu kalecide kaldı.



45'inci dakikada Erzurumspor'dan Hasan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.



60'ıncı dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Musa Nizam'ın şutu az farkla auta çıktı.



63'üncü dakikada Akhisar defansında Tolga'nın çıkarken kaptırdığı topu alan İbrahim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.



66'ncı dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.



82'nci dakikada Vrsajevic'in ceza alanı dışından sert şutu Sehic'te kaldı.



Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.