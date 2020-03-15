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maçı şifresiz mi? Derbi saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi? Derbi saat kaçta hangi kanalda?

15.03.2020, 12:00

'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek olan ve maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan maçın şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? maçı beIN Sports şifresiz yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Süper Lig GS BJK maçı beIN Sports şifresiz yayınlanacak mı? İşte detaylar…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Süper Lig 26. hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Beşiktaş derbi karşılaşmasında 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports ekranlarına yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan maçın şifresiz yayınlanmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NİSAN AYINA KADAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

Süper Lig'de Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak maçlar:

Trabzonspor - Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

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