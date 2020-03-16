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Altınordu - I Canlı anlatım

Altınordu - Balıkesirspor I Canlı anlatım

16.03.2020, 19:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,19:31

1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan Altınordu, yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi 'la karşılaşıyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Erkan Özdamar düdük çaldı. İstanbul'da aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran 14'üncü sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın sakatlığının tam olarak geçmediği ve forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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