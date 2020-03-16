Teknik patron Laleci dört değişiklik yaptı

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci 1-1 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçının kadrosuna göre İstanbulspor'a karşı dört değişiklik yaptı. Sarılacivertlilerde kart cezalısı Murat Erdemir ile sakat olan Yusuf Talum dünkü maçta görev alamazken cezası biten Taşkın Çalış ile Ali Keten ideal kadroda yer aldı. Laleci Ümraniye maçında ilk 11'de oynattığı Jasmin Trtovac, Yusuf Talum, Murat ve Hüseyin Çolak'ın yerlerine Taşkın, Ali Keten, Ali Özgün ve Sikiru Olatunbosun'a görev verdi.