Fethiye’de gerilim

Sahasında B.Tepecik’e yenilen ve yarışta tökezleyen lacivert-beyazlı ekipte başkan yardımcısı Öztürk çileden çıktı, kavga güçlükle önlendi.

3. Lig 2. Grup'ta son 6 maçında 15 puan kaybeden Fethiyespor, 8. sıraya kadar gerilerken, son oynanan ve 3-2 Büyükçekmece Tepecikspor'un üstünlüğüyle sona eren maçta şeref tribünü karıştı. Play-Off yarışında tökezleyen lacivert-beyazlılarda, başkan yardımcısı İsmail Öztürk, maçın Kütahya Bölgesi hakemi Emre Korkmaz'a tepki gösterdi. Maçın 73. dakikasında ikili mücadelede rakip oyuncu Özkan Zileli'nin bir anda kendini yere atması üzerine hakemin faul düdüğü çalmasına tepki gösteren yedek kulübesindeki başkan yardımcısı İsmail Öztürk, hakemin kırmızı kart göstermesiyle çileden çıktı. Öztürk, Özkan'a bağırarak tribüne doğru çıkarken konuk takım yöneticileri de Öztürk'e küfretti.

ŞEREF TRİBÜNÜNDE BÜYÜK OLAYLAR

Fethiyeli ve Büyükçekmece Tepecikli yöneticiler rakip takımın 3. golü sonrası birbirine girdi. Öztürk ve rakip takım yöneticileri arasında arbede yaşanırken bazı futbolcular arasında da tartışma çıktı. Polis arbedeyi zor yatıştırdı.

ERDOĞAN CANKUŞ