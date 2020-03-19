Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıklamıştı. 13.30'da başlayan 'Sporda Koronavirüs Zirvesi' sona erdi. Bakan Kasapoğlu toplantı sonrası açıklama yapıyor.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm spor federasyonları başkanlarının bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Toplantının sona ermesinin ardından kararlar ilgili federasyon başkanları ve Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulunuyor.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz."

"Devletimizin tüm kurumları elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor."

"Bu süreci büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla yöneten sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA'nın toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021'e ertelendi. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi."

"Bugün yaptığımız toplantı bizim için önemli bir toplantıydı. Federasyon Başkanlarımıza ve Kulüpler Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları değerlendirmeler sonucu ile verimli bir toplantı oldu."

"Son 18 yılda sporda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz seviye ortada."

"Bütün braşlarımızda seyircisiz oynama kararı almıştık ve bu karar geçen hafta uygulandı. Dünya da çoğu lig seyircili oynatıp, bu kararı almakta geç kalmış bulundular ama biz bu kararı diğer ülkelere göre erken aldık."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."