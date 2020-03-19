Menemen’de Samed kayıp

İzmir ekibinin devre arasında Adana Demirspor’dan aldığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 maçta beklentileri veremedi

TFF 1. Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve Play-Off hattından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında Adana Demirspor'dan büyük umularla transfer edilen eski oyuncusu Samed Ali Kaya beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekipte 6 karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol atma başarısını gösterdi. Üç karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Samed Ali daha sonra kulübeye hapsoldu. Oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda bir türlü bekleneni veremedi. Sol kanat ve forvet hattında görev yapan Samed Ali Kaya, 2017-2018 sezonunda Ekol Göz Menemenspor formasıyla ligde görev yaptığı 33 karşılaşmada 24 gol atmayı başarmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

SAMED KENDİNİ GÖSTEREMEDİ

O sezon ki performansıyla Süper Lig ekibi Göztepe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra Erzurumspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak görev yaptı. Ancak o takımlarda da istediklerini yapamadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ