Trabzon karda

Sturridge’nin ardından Obi Mikel’in sözleşmesini fesheden Trabzonspor, 21 milyon 300 bin TL’lik yükten kurtuldu.

UEFA'nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel'in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Daniel Sturridge ile ve son olarak John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden Trabzon 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL'ye geriledi.

ALTI OYUNCU GÖNDERİLDİ

Devre arası kadrosuna Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal'i yıllık 13 milyon 581 bin TL karşıda transfer eden Trabzon Ogenyi Onazi, Ivanildo Fernandes, Donis Avdijaj ve Fıratcan Üzüm'ü göndermişti. Son hamlelerle Trabzon 34 milyon 520 bin TL'lik maaş yükünden kurtuldu.