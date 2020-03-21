Evde aile boyu spor zamanı

Sergio Ramos ve ailesi sürekli spor yaptıkları zamanları paylaşıyor. Bayern Münih’in yıldız forveti Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında bir çok ülkede spor müsabakalarına ara verildi. Sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunan yıldız isimler ise, hiç çıkmadıkları evlerinde aileleriyle birlikte geçirdikleri zamanı takipçileriyle paylaşmaya başladı. Çoğunlukla spor yapan ünlü isimler, insanlara örnek oldu.

Korona virüsünden etkilenmemek için evine kapanan milyonlarca insan arasında ünlü sporcular da bulunuyor. Hal böyle olunca, popüler sosyal paylaşım siteleri Instagram, Tiktok ve Youtube gibi mecralarda milyonlarca takipçisi bulunan yıldız isimler, ev hallerini paylaşmaya başladı. İnsanlara moral vermeye çalışırken bir yandan da örnek olmak isteyen spor dünyasının tanınan isimleri, aileleriyle geçirdikleri zaman içerisinde yaptıkları aktiviteleri paylaştı.

SÜREKLİ FORMDA KALMAK İÇİN

Aktif kariyerlerine devam eden sporcuların çoğu, evde boş vakitlerinde de spor yapmaya ve formda kalmaya devam ediyor. Kimi aile boyu spor aletlerinde zamanını geçirirken, kimi de küçük çocuklarını yanlarına alarak spor yaptı. Bilgisayar oyunlarına düşkünlüğüyle bilinen bazı isimler ise, oyun konsollarının ve bilgisayarlarının başına geçti. Bu isimlerin başında da Mesut Özil geliyor. Geçtiğimiz yıl popüler oyun yayını sitesi Twitch'de bir de kanal açan Arsenal'in yıldız futbolcusu, oynadığı oyunları takipçileriyle paylaşıyor. Bunların yanı sıra, insanları evde kalmaya teşvik etmek için aileleriyle birlikte çağrı yapan, mutfağa girerek yemek yapan ve evcil hayvanlarıyla oyunlar oynayan isimler de mevcut. İşte spor dünyasından ev manzaraları...