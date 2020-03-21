Hedeften sapmadık!

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Tatil dönüşü 6’da 6 yapacağız” diye konuştu.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, federasyonun erteleme kararı sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Vural, "Zor günler geçiriyoruz. Futbol tatilde. Bir taraftan korona virüs belası ile uğraşıyoruz, diğer taraftan da evlerine gönderdiğimiz oyuncularımızı bireysel olarak lige hazırlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz 62 puana ulaşıp ilk 2'den direkt olarak Süper Lig'e çıkmak. Bu takım 6'da 6 yapacak kapasitede" şekilnde konuştu.

ALTI TANE FİNAL MAÇI BULUNUYOR

Futbola verilen ara sonrası Akigo, kalan haftalarda Ümraniye, Balıkesir ve Keçiörengücü ile evinde Altay, İstanbulspor ve Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.