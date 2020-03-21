İdmanlar evde!

Virüs tehdidi sebebiyle takım artık video eşliğinde çalışacak.

Korona virüs sebebiyle 2019-2020 karşılaşmalara ara verilmesinin ardından Fenerbahçe Futbol Takımı'ndaki oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecek. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular, video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacak. 1 haftalık bu programın ardından çalışma programı yeniden düzenlenecek. Bu arada kulüpten yapılan açıklamada Fenerbahçe Faruk Ilgaz ve Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası tesislerinin kapatıldığı Fenerbahçe Burnu'ndaki üye tesisleri ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne girişlerin de durdurulduğu kaydedildi.