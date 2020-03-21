Jovic tutuklanabilir

Sevgilisinin doğum günü için virüs karantinasını ihlal ederek Sırbistan’a giden Real Madrid’in yıldızına suç duyurusu şoku.

İspanyol devlerinden Real Madrid takımının Sırp golcüsü Luka Jovic korona virüs karantinasını ihlal ederek sevgilisinin doğum günü için Sırbistan'a gitti. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta perşembe günü Real Madrid basketbol takımının oyuncusu Trey Thompkins'in korona virüsü testi pozitif çıkmış, kulüp aynı tesiste antrenman yapan tüm sporcuları karantinaya alınmıştı. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise Jovic için Sırp makamlarının ihlal nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu. Sırp polisi ise, "Luka Jovic'i kalacağını beyan ettiği adreste bulamadık, tutuklanabilir" şeklinde konuştu.

BAŞBAKANDAN SERT ELEŞTİRİ

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de, Jovic'i sert bir şekilde eleştirdi. Brnabic, "Milyon Euro'luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" dedi.