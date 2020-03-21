Karantinadan kaçmak istedi

Juventus’un yıldız golcüsü Gonzalo Higuain, ülkesi Arjantin’e gitmek isterken havaalanında durduruldu.

Korona virüs salgını nedeniyle İtalya'da karantina altında olan Juventuslu Gonzalo Higuain, ülkesine kaçmak isterken havaalanında yakalandı. İtalya'da binlerce insanın ölümüne sebep olan virüsün ardından ülkede giriş çıkışlar kapatılırken, Serie A'nın askıya alınmasının ardından da futbolcular evlerinde karantinada hayatlarını sürdürüyor. İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmaya çalışırken yakalanarak evine gönderildi. Arjantinli yıldız negatif çıkan testlerini gösterse de polisleri ikna edemedi. Yıldız oyuncunun hasta olan ailesini ziyaret etmek için karantinadan ayrıldığı kaydedildi.

TARİH BELLİ DEĞİL

2016-2017 sezonunda Juventus'a transfer olan oyuncu bu süreçte Milan ve Chelsea'ye kiralık verilmişti. Korona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar ertelenen Serie A'da maçların ne zaman başlayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.



23 maçta 5 gol attı

Higuain bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.



7 yıldır İtalya'da

Higuain'in İtalya macerası 2013 yılında başladı. Başarılı oyuncu ilk olarak Napoli forması giyerken burada 3 yıl görev yapmasının ardından Juventus'a transfer olmuştu. Başarılı golcü 2018-2019 sezonunda Milan'da da kiralık olarak forma giydi.