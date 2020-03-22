Bal-Kes’e süper kanca

Balıkesirspor’un 7 gol atıp 1 asist yapan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu mercek altında

TFF 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. 2017 yılında kırmızı-beyazlı kulüpte profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor başta olmak üzere Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'un genç oyuncuyu menajerler vasıtasıyla izlettiği öğrenildi. 23



MAÇTA 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Rahmi Anıl Başaran, bu sezon 27 maçın 23'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç orta saha oyuncusu, U-19 takımında 1 maçta oynadı, U-21 takımında parladı, 47 maçta 24 golle dikkat çekti. Balıkesirspor formasıyla 42 maçta 9 gol kaydeden Rahmi Anıl'ı, transfer döneminde Süper Lig takımlarına satmayı planlayan Bal-Kes yönetimi kulübün kasasına önemli bir gelir koymayı hedefliyor.



■ ÜMİT YÖNEY