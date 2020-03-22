Bu sesi dinle #evdekal

Korona virüs yüzünden Türkiye’de bir çok spor aktivitesinin ertelenmesi üzerine ünlü futbolcular ve voleybolcular, sosyal medya üzerinden “Aile, sevgi, güven ve sağlık elinde. Çünkü evde hayat” mesajlarını paylaştı

NAPOLEONİ'DEN

İlk defa aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 6 kıtada 120'den fazla ülkeye yayılan korona virüsten (Covid- 19) etkilenmemek için evine kapanan sporcular, 'Evde kal' uyarısına sosyal paylaşım sitelerinde ev hallerini paylaşmaya devam ediyor. Futbolun ve özellikle A Milli Kadın Voleybol Milli Takım'ın sporcuları, salgından korunmak için takipçilerine evde kalması gerektiğini yaptıkları aktevitelerle de anlatmaya çalışıyor. Ünlü sporcular ve Süper Lig kulüpleri, sosyal medyadan, "Zorunlu olmadıkça evde kal! Aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık evinde. Çünkü Evde Hayat Var, Evde Kal." videoları da paylaşmaya başladı. Kasımpaşa'nın dünyaca ünlü futbolcusu Quaresma, oğlu ile evinin bahçesinde köpekleriyle ilgilenirken, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, 'Tuvalet kağıdı sektirme' akımına kapılarak evinden video paylaştı. Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın eşi Hilal Özdemir çektiği videoda tecrübeli file bekçisi "Evde kal Türkiye" derken, eşi Volkan'ın yemek yaparken de görüntülerini paylaştı. Antalyaspor'un dünyaca ünlü Alman golcüsü Lucas Podolski ise elinde baklava tepsisiyle "Gaziantep'ten gelen havuç dilimli baklavalarla evde kalıyorum" yorumuyla sosyal izolasyona dikkat çekti.A Milli Kadın Voleybol Milli Takımın yıldızı Ebra Karakurt, 'Evde kal Türkiye' derken, İtalya ile Türkiye arasındaki vaka sayısını paylaştı. Aslı Kalaç ise ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Aynı çatı altında olmasak da... Canlarım" diyerek onlardan evde kalmalarını istedi. Meryem Boz da "Evde kalınca kim ne yapıyor, bakalım?" mesajını paylaştı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı başlatılan "EvdeKal" çağrısına bir diğer destek Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefono Napoleoni'den geldi. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu süreçte evde yapılabilecek basit ev egzersizleri hazırladı. Yıldız futbolcu sosyal medya üzerinden yayınladığı 2.5 dakikalık videoda "Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Sağlığımıza dikkat etmemiz, iyi ve fit kalmamız gerekiyor" dedi. Ardından formda kalmak için Squat ve tarzları, şınav, mekik, sırtı üstü ayak hareketleri, yan karın çalıştırma, köprü hareketi, göğüs ve kol güçlendirme hareketlerini yaparak takipçileriyle paylaştı.