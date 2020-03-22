Gaziantep FK’da Sumudica gitti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, özel uçakla ülkesine gitti. 49 yaşındaki teknik adam, dün gece kiraladığı özel uçakla Romanya'daki ailesinin yanına döndü. Sumudica'nın, Türkiye'den ayrılmadan önce futbolculara "Aralık ayından bu yana bazı sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anda düşündüğüm sadece sağlığım. Kimseyle temas halinde olmak istemiyorum. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Gaziantep benim ikinci ailem. Şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gidişata göre bakacağız. Hayat normale döndüğünde geri geleceğim" şeklinde mesaj yolladığı belirtildi.

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