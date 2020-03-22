Kaf-Kaf’ta Arif kayıp

Karşıyaka’da 4 sezondur takımda forma giyen Arif Cılak kulübeye mahkum oldu. 26 yaşındaki futbolcu, en son iç sahada Erbaa maçında ilk 11’de oynadı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da son 4 sezondur takımda banko forma giyen Arif Cılak kulübeye mahkum oldu. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu en son iç sahada oynanan Erbaaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. O karşılaşmada da ilk 45 dakika süre alan tecrübeli oyuncu sonraki 7 karşılaşmada kızağa çekildi ve ilk 11'e hasret kaldı. Arif Cılak bu sezon 20 lig maçında bin 181 dakika sahada kaldı. Teknik heyet Arif'in yerine orta sahada Görkem, Harun ve Caner gibi isimleri tercih etti. Öte yandan korona virüs salgını yüzünden liglere verilen aradan sonra oyunculara izin veren teknik heyet tüm takıma evlerinde bireysel çalışmaları için idman programı verdi.



K.YAKA'NIN B PLANI HAZIR

Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, aranın tamamını antrenman yapmadan geçiremeyeceklerini söyledi. Futbolcular ve tüm personele izin verip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni boşaltan yeşil-kırmızılılarda Güneş, "Liglerin ara sonrası 27 Haziran'da tamamlanması bekleniyor. Ara verilen sürecin tamamını antrenmansız geçiremeyiz. Tesislerimizi tekrar ilaçlatıp dış dünyadan tamamen izole edeceğiz. İznin ardından antrenmanlara tekrar başlayıp ligi bekleyeceğiz" diye konuştu.