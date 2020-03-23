65 yaş yasağına takılan ünlüler

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında flaş bir karara imza atarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına sınırlandırma getirdi. Bu durum ise futbolumuzun zirvesinde yer alan bir çok ismi etkiledi. Bu isimlerin başında TFF Başkanı Nihat Özdmir (69), Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş (67), MHK Başkanı Zekeriya Alp (72), G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim (66) gibi isimleri de etkiledi.

YAŞ SINIRINA TAKILANLAR O KADAR ÇOK Kİ

Yeni kararla sokağa bile çıkmaları yasaklanan futbol adamları şöyle: UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik (77) Galatasaray eski başkanı Faruk Süren (74), G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz (70), Eski teknik direktörü Mustafa Denizli (70) Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek (70), Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım (67), Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural (67), Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak (65).