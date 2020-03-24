Galatasaray'da panik

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarma durumuna geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırdı. Yapılan test sonucunda İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim'in korona virüse yakalandığı öğrenildi. Bu gelişmeleri Galatasaray Kulübü doğrularken, sarı Kırmızılı ekipte kırmızı alarma geçildi. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan tecrübeli teknik adam Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak korona virüs testi yaptırdı.



TERİM KENDİSİ DE DOĞRULADI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Terim "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadeleriyle korona virüs salgınına yakalandığını açıkladı.



"Derbi oynanmasın" demişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasını eleştirmişti. "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?" diye soran Terim, derneklerin "Biz oynamıyoruz" diyemeyeceğini belirtti ve "İnsan sağlığı futboldan da kupalardan da önelidir. Oyuncularım maça çıkmak istemiyorlar. Onları güçlükle ikna ediyorum. Maç oynanacaksa sağlıklı bir ortamda seyircili oynanır" demişti.



Geçmiş olsun mesajları yağıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe ve Denizlispor başta olmak üzere neredeyse tüm kulüplerden korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" dedi.