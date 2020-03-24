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Haberler Spor Japonya’daki olimpiyat oyunları ertelenebilir

Japonya’daki olimpiyat oyunları ertelenebilir

Japonya’daki olimpiyat oyunları ertelenebilir
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığı görüşünü sürdürdüklerini vurguladı. Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurdu. Ancak IOC sporcuların sağlığı göz önüne alınarak oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın 4 hafta içinde alınacağı aktarılmıştı.

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