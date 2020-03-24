Sonuçlar pozitif çıkmıştı

G.Saray sabah saatlerinde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinden gelen haberle şok yaşamıştı.

G.Saray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmıştı. Albayrak'a ikinci şok ise eşinden geldi. Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift hemen karantinaya alındı. Haberin duyulmasının ardından Albayrak çiftine Türkiye'nin dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağdı.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray-Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.



Albayrak'tan mesaj var

Eşi Şükran Albayrak'la korona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak, "Çok şükür iyiyiz. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral ve dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.