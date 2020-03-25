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Adebayor hamlesi

Adebayor hamlesi
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Göztepe forvet transferi için ve Umut Nayir’in ardından Olimpia forması giyen dünya yıldızına kanca attı.

Göztepe'de golcü arayışları hız kazanırken yönetimin yeni rotası Emmanuel Adebayor oldu. Önümüzdeki sezonun kadrosu için ileri uçta Başakşehirli Demba Ba ve Beşiktaş'tan Umut Nayir'i listesine alan Göz-Göz yönetimi, şu an Paraguay ekibi Club Olimpia'da forma giyen dünya yıldızı Emmanuel Adebayor'a da kanca attı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de Başakşehir ve Kayserispor formalarını terleten Togo yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bağlantıya geçmeyi planlıyor. Teknik direktör İlhan Palut'un da Adebayor'un transferine olumlu baktığı öğrenildi. Kariyerinde birçok önemli başarı yakalayan Adebayor, Monaco, Arsenal, M.City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace ekiplerinde de forma giydi. Kulüp kariyerinde 526 resmi maça çıkan Togolu yıldız 186 gol attı.

Tek şampiyonluğu var
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Emmanuel Adebayor, kariyeri boyunca sadece tek şampiyonluk yaşadı. 36 yaşındaki futbolcu 2010-211 sezonunda formasını terlettiği İspanyol ekibi Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'nı kazandı. Başakşehir ve Kayserispor formalarıyla Süper Lig'de 68 maça çıkan Adebayor, 26 gol atıp, 7 de asist yaptı.

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