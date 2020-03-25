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Haberler Spor Altay'dan geri adım

'dan geri adım

Altay'dan geri adım

25.03.2020, 11:44

1'inci Lig ekiplerinden , tesislerinde futbolculara antrenman yaptırma kararından vazgeçti. Yapılan açıklamada Altay'ın toplu halde antrenman yapmayacağı ifade edildi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 3 günlük iznin ardından pazartesi günü Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen siyah beyazlılar, ufak gruplar halinde idmanlara devam etme kararı almıştı. Koronavirüs tehlikesinin sürmesi ve liglerin yeniden başlama tarihinin açıklanmaması nedeniyle İzmir ekibinin çalışmalarına erken başlaması sosyal medyada futbol severlerin tepkisini çekti.

Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yapılan koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkması üzerine Altay da tehlikenin farkına varıp, tesiste antrenman yapılmasını yasakladı. Siyah beyazlı takımda forma giyen futbolcuların çalışmalarını evlerinde özel videolar eşliğinde sürdürecekleri öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin durumu konusunda alınacak karar açıklanmadan, Altay'ın toplu halde antrenman yapmayacağı ifade edildi.
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