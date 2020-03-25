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Haberler Spor Başkan Cengiz ve Günay da teste girdi

Başkan Cengiz ve Günay da teste girdi

Başkan Cengiz ve Günay da teste girdi
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in korona virüs testlerinde pozitif bulgu çıkması üzerine Albayrak ve Terim ile hep yakın ilişkide olan Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da korona virüs testine tabii tutuldu. Cengiz ve Günay ile ilgili test sonuçlarının kısa sürede açıklanması bekleniyor. G.Saray'da yardımcı antrenör Ümit Davala ve nuçlarının Hasan Şaş'ın test sonuçları negatif çıkmıştı.

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