Bornova’da ayrılık

TBL’de Play-Off mücadelesi veren Bornova Belediyespor’da lige verilen ertelemede Donte Clark sözleşmesini feshedip ülkesine gitti.

TBL ekibi Bornova Belediyespor'da sezona korona virüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada yabancı oyunculardan Donte Clark ayrılırken Hasan Rızvic ise takımda kaldı.

RIZVİC İZMİR'DE KALDI

Skorer guard 25 yaşındaki Clark, 24 maçta 29.4 dakika ortalamayla görev yaptı, 17.8 sayı, 3.3 asist, 5.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Bornova Belediyespor Genel Menajeri Çağlar Karabulut, kararı oyunculara bıraktıklarını belirtip, "Amerikalı sporcumuz Donte Clark ile uçuşların kısıtlanması, ülke sınırlarının kapatılması ihtimalini göz önünde bulundurarak, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde protokol imzalayıp ülkesine dönmesi yönünde birlikte karar verdik. Liglerin devam etmesi halinde güncel durumu değerlendirerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Hasan Rızvic ise ailesi ile birlikte bu süreci İzmir'de kalarak değerlendirmek istediğini belirtmesinin ardından ilerleyen günlerde süreçle ilgili karar vermek adına tekrar görüşmek üzere anlaşmaya vardık. Umarım ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri, bir an önce geride bırakır ve basketbolun güzelliklerini konuşuyor oluruz" açıklamalarını yaptı.